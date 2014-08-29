Украина планирует вернуть скифское золото, которое экспонируется в Нидерландах

Украина планирует в сентябре вернуть в Киев всю коллекцию выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», которая экспонируется в Нидерландах.

Об этом заявила заместитель министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции Светлана Фоменко сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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«Вся коллекция выставки «Крым: золото и тайны Черного моря» будет возвращена в Украину, все 2111 предметов», - отметила она.

По ее словам, конец временного хранения экспозиции наступает 31 августа, когда будет последний день демонстрации. В течение сентября планируется вернуть выставку в Украину.

«Уже 1 сентября сотрудники Национального исторического музея будут в Амстердаме с целью демонтажа, упаковки выставки и ее отправки в Украину. Юридически полностью оформлено возвращение 19 главных экспонатов», - сообщила Фоменко.

При этом она отметила, что когда «мы говорим о скифском золоте, то говорим именно об этих 19 экспонатах - это самые ценные экспонаты: скифский шлем и меч, которые и являют собой ядро экспозиции».

Хранителем всей коллекции определен Национальный исторический музей Украины, он находится в Киеве и имеет все необходимое оборудования для того, чтобы хранить эту коллекцию и экспонировать ее, подчеркнула она.

В то же время Фоменко отметила, что 20 августа археологический Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где экспонируется выставка, обнародовал заявление о невозможности возвращения экспонатов в Украину, пока этот вопрос не будет решен в судебном порядке.

«На сегодняшний день Минкультуры Украины не согласно с этой позицией, и мы принимаем все меры для невозможности реализации такой идеи музея», - отметила Фоменко.

«Мы планируем вернуть всю выставку уже в сентябре. Если мы не достигнем принципиального согласия во время пребывания представителей нашего музея, мы готовы решать дальнейшую судьбу экспозиции судебным арбитражным путем», - сообщила заместитель министра. При этом она подчеркнула, что такая ситуация не является критической, ведь «нидерландская сторона не передает эту экспозицию ни нам, на территорию континентальной Украины, ни крымским музеям».

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«То есть, по нашему мнению, вопрос заключается в сугубо юридической плоскости, который будет решен в ближайшее время», - сказала Фоменко.

В случае, если не вся коллекция будет возвращена сразу в Украину, она будет находиться на временном хранении в Музее Алларда Пирсона.

«Во всех контрактах, которые были заключены между музеями, а музеи это не владельцы музейного фонда страны, они находятся в состоянии оперативного управленца музейными предметами, во всех контрактах прописано, что все музейные предметы являются собственностью Украины», - отметила Фоменко.

Как сообщалось, в феврале этого года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря» в музее Алларда Пирсона. После аннексии Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты в крымские музеи, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры России настаивает на передаче коллекции скифского золота в собственность России, а не Украины.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.