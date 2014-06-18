BBC: Украина и Россия спорят об экспонатах крымских музеев

В экспозиции выставки "Крым - золотой остров в Черном море", которая в июле прошлого года начала путешествие по Европе, входят 609 музейных предметов из фондов шести музеев Украины, четыре из которых расположены в Крыму. Среди экспонатов - легендарные скифские ювелирные изделия, сообщает BBC Украина.

Министерства культуры и иностранных дел Украины требуют возврата предметов Киеву, а не аннексованному Крыму.

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В середине мая министр культуры Украины Евгений Нищук своим приказом передал музейные предметы экспозиции на постоянное хранение Национальному музею истории "до стабилизации политической ситуации в Автономной Республике Крым".

"Позиция нидерландской стороны является достаточно конструктивной и дает нам все основания рассчитывать, что эти музейные экспонаты не будут переданы в АР Крым, чтобы они не оказались в руках другого государства", - заявлял еще в марте спикер украинского внешнеполитического ведомства Евгений Перебыйнис.

Как сообщили ВВС Украина в пресс-службе МИД, позиция Нидерландов не изменилась и сейчас, но переговоры о судьбе выставки продолжаются.

Впрочем, в Симферополе и Москве также считают, что музей Алларда Пирсона на их стороне.

"Как только закончится срок прямого договора будем возвращать экспозицию в Крым. Музейщики голландской стороны выражают абсолютную убежденность в том, что по прямым договорам выставка должна вернуться в Крым", - заявила недавно в интервью ВВС Украина самопровозглашенная министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

"С моей точки зрения, ситуация очень сложная. Понятно, что музеи Крыма в высшей степени заинтересованы, чтобы вернуть коллекцию обратно. Поскольку на данный момент музеи Крыма является частью российской культуры, Министерство культуры РФ и Министерство иностранных дел, разумеется, оказывают всяческое содействие, для того чтобы эти вещи вернулись обратно", - сказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью газете "Новые известия".

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По его словам, музейное сообщество, в частности и нидерландское, считает, что коллекция должна вернуться в Крым.

В апреле член президиума крымского парламента Валерий Косарев заявил, что в случае невозврата экспозиции, самопровозглашенная республика прервет любое сотрудничество с музеями Европы.

Экспозиция выставки "Крым - золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона должна была закончиться 1 июня.

Однако официальный сайт музея сообщает, что она продлена до конца лета. Сайт также заявляет, что музейные предметы привезены из Украины.