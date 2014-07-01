Многие дети на Донетчине стали свидетелями военных действий и живут в состоянии тревоги - ЮНИСЕФ

Около половины детей из Донецкой области стали свидетелями военных действий.

Как сообщили УНИАН в ЮНИСЕФ в Украине, об этом свидетельствуют данные исследования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Исследование выявило, что эти дети видели танки и другую военную технику, боевые действия, были очевидцами причинения повреждений знакомым людям, угроз со стороны людей с оружием. Некоторые дети даже стали свидетелями убийств.

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Большинство детей, которые пережили опасные события, сообщили, что чувствуют себя напуганными, испытывают негативные эмоции, такие как страх, злоба, печаль, страдают от нарушений сна и проблем с концентрацией внимания. Многие дети живут в стрессе и состоянии тревоги.

Около четверти опрошенных детей выявили признаки повышенной тревожности по сравнению с нормами, установленными для их возрастных групп. Фактически каждый второй ребенок испытывал страх в последнее время.

У самых младших респондентов выявлено больше всего признаков стресса. Страх крови и неприятных резких звуков у детей в возрасте от 3 до 6 лет заметно превышает норму. Мальчики демонстрируют значительно высший уровень страха смерти, а девочки – страха боли, по сравнению с нормой для их возраста.

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Психологи, которые сотрудничали с ЮНИСЕФ во время проведения исследования, отмечают, что основными проблемами, которые появились у детей в результате событий на востоке, является нарушение концентрации внимания, злоба, агрессия.

Только одна четверть детей в возрасте 13-18 лет, а также половина опрошенных в возрасте 7-12 лет сообщили, что получили помощь, необходимую для преодоления негативных воспоминаний и чувств.

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«Дети разного возраста имеют различную степень впечатлительности в нынешних обстоятельствах, - сказала председатель ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо. - Из того факта, что большинство детей из старших возрастных групп считают, что могут сами справиться с негативными ощущениями, можно сделать вывод, что дети не будут сами обращаться за помощью. Поэтому нужно проявлять инициативу и активно поддерживать их».

Исследование проводилось в мае, к нему были привлечены 204 ребенка из Донецкой области.