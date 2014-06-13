На Донетчине в результате взрыва на шахте погибли 7 горняков, судьба двоих остается неизвестной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов 13 июня найдены тела 7 погибших горняков, судьба двух горняков неизвестна, поисково-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.

К работам привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

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На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Как сообщалось, в г. Кировское Шахтерского района на шахте ООО «Гранд-инвест плюс» 12 июня в 03.39 на глубине 300 метров произошел взрыв газовоздушной смеси с обрушением горной массы, в результате чего под завалом оказались 9 горняков.