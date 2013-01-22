Семьям погибших горняков «Комсомольца Донбасса» обещают по миллиону

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Донецке сообщил гендирктор ДТЭК Максим Тимченко.

«Есть выплаты в соответствии с Коллективным договором, выплаты Фонда соцстраха, есть выплаты, которые в пределах компании, и если все это вместе складывать, то каждая семья (погибшего горняка) получит более 1 млн грн.», - сказал гендиректор.

Он также сообщил, что состояние одного горняка, которому удалось самостоятельно спастись 3 января, в настоящее время удовлетворительное.

«Состояние четвертого человека удовлетворительное, он находится в больнице. У нас еще с ним не было контактов, вначале это был определенный запрет врачей. Он является участником расследования причин аварии. Говорить подробно о его состоянии сегодня не сможем», - добавил М. Тимченко.

Как сообщал У НИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» утром 3 января во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было сразу найдено спасателями. Тела двух других горняков были найдены вечером 5 января.

Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) УК Украины.