Ряд российских звезд нужно сделать персонами нон грата на украинском ТВ - киноэксперт

Генеральный директор Киевского международного кинофестиваля “Молодость” и влиятельный киноэксперт Андрей Халпахчи подчеркивает необходимость определить персон нон грата на украинском телевидении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола относительно отказа украинских медиа-групп от российского контента.

Он отметил, что есть огромное количество персоналий российского истеблишмента, которые сегодня занимают весомое место на украинских каналах.

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В частности, он упомянул сериал “Интерны”, где играет Иван Охлобыстин “с его полупомешанными выступлениями против Украины”.

“Его демонстрируют, он есть на экранах на телеканале “Украина”, - сказал Халпахчи.

Кроме того, отметил он, на том же канале есть реклама Одесского кинофестиваля, где, как центральная фигура, по красной дорожке проходит Никита Михалков, и его показывают около 10 секунд.

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“Я думаю, что все же есть сегодня персоны, которые должны быть на нашем телевидении персонами нон грата”, - сказал Халпахчи.

Он отметил, что это не означает, что из украинского эфира нужно исключить абсолютно всех, кто подписал “знаменитое письмо”. (УНИАН: речь идет о письме российских деятелей культуры в поддержку позиции президента России Владимира Путина относительно ситуации в Украине и Крыму).

“Потому что есть люди, которые подписали, и вообще, подписывали они или нет, а есть люди, которые агрессивно выступают в этом контексте, среди которых есть и Никита Михалков. Кажется, что уже вчера вечером его убрали из этой рекламы, после их пресс-конференции, по-видимому, кто-то заметил”, - сказал Халпахчи.

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Что касается ограничений российского контента на украинском телевидении, то по словам эксперта, это не должен быть полный отказ от российского кинематографа, в частности сериалов.

“Сегодня в российском кино появились очень много фильмов, которые являются протестными. Но, к сожалению, на эти фильмы не обращает внимание наше телевидение”, - добавил он.