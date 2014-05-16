На Львовщине из-за ливней сложилась чрезвычайная ситуация

Во Львовской области в результате сильных осадков 14–16 мая сложилась чрезвычайная ситуация местного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам председатель Львовской ОГА Ирина Сех.

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«Из-за непогоды имеем во Львовской области чрезвычайную ситуацию местного уровня, но не исключено, что может быть и региональный уровень», - отметила она.

Сех проинформировала, что в области частично подтоплено 42 населенных пункта, 1 тыс. 533 жилых дома, 1 тыс. 200 подвалов, 789 приусадебных участков. Без электроснабжения остаются 76 населенных пунктов.

Повреждено восемь автодорог, подмыто пять опор автомобильных мостов, полностью отсутствуют подъезды в два населенных пункта и частично – в три. Кроме того, в 13 населенных пунктах было прекращено газоснабжение. Прекращено движение поездов на участке Самбор-Дрогобыч.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 16-17 мая в Карпатах и на Прикарпатье дождливая погода сохранится. Возможны грозы и град, а особенная опасность в дневные часы. 18 мая прогнозируется ослабление осадков, но уже с 19 по 21 мая – опять ухудшение погодных условий - ожидаются сильные дожди.

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Как сообщал УНИАН, из-за сильных осадков на территории Львовской области 14-16 мая, которые сопровождались порывами ветра до 20 м/с произошло поднятие уровней воды на реках бассейна Днестра, подтоплены дома и земельные участки, повреждены и перекрыты газопроводы в трех районах области.

Львовская железная дорога отменила два пригородных поезда и изменила маршрут курсирования поезда сообщением Киев-Трускавец из-за размыва полотна на перегоне Дрогобыч-Дубляны Самборские, который возник в результате повышения уровня воды возле железнодорожных путей вдоль реки Быстрица и прорыва дамбы малой гидроэлектростанции.