В Сербии введено чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений - МИД

Об этом сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел,

Проливные дожди вызвали наибольшие за 120 лет наводнения в Сербии. Чрезвычайное положение в республике введено в населенных пунктах: Валево, Шабац, Лозница, Чачак и Заечар, Осечина, Коцелева, Лайковац , Уб, Лег, Горни Милановац, Мали Зворник, Пожега, Владимирци, Косерич, Обреновац, Лучаны, Мионица (округа Колубарски, Мачвански, Моравички) и закрытием транспортного железнодорожного сообщения между Белград-Ниш и Белград-Бар (Черногория).

МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в указанные населенные пункты и прилегающие районы.

«Тем, кто находится на территории этой страны – постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта», говорится в сообщении.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, отмечается в сообщении, гражданам Украины следует обращаться в службу спасения МВД Сербии по телефону: 193, Посольство Украины в Республике Сербия по телефону: +38 163 111 3185, а также на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.