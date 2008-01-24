Тяга гривны к похудению усилилась

Как сообщал УНИАН, во вторник на межбанковском рынке Украины наблюдался повышенный спрос на американскую валюту, и Нацбанку пришлось осуществить интервенцию во избежание падения гривны.

В среду же, несмотря на произошедшее накануне на мировых рынках удешевление доллара по отношению к евро, спрос на американскую валюту на украинском межбанке лишь возрос. Если во вторник цены превышали 5,07 грн./долл., то вчера котировки доллара США стартовали с отметок 5,06-5,1, к концу дня – 5,06-5,09.

НБУ вчера снова вынужден был расходовать валютные резервы, продавая валюту по 5,06 грн./долл.

Юрий Глухов для УНИАН