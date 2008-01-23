Нацбанк тратит валютные резервы для удержания падающей гривны

Вчера на межбанковском валютном рынке Украины наблюдалось существенное увеличение спроса на американский доллар. К закрытию торгов цены достигли значений 5,0760-5,0780 грн./долл.

Нацбанку пришлось осуществить интервенцию во избежание дальнейшего падения гривны. Было объявлено о продаже валюты по курсу 5,0600.

Спрос на американскую валюту вырос в начале этой недели и на мировых рынках. В понедельник 21 января курс евро к доллару опустился до $1,4500 с $1,4622 на закрытии торгов 18 января. В течение дня он снижался до $1,4469 - наименьшей отметки с 27 декабря.

На прошлой неделе на украинском межбанке также отмечался рост цен на американскую валюту. Например, на торгах 17 января ценовые уровни достигали 5,0655-5,0680. Однако Нацбанк на рынок с интервенцией не выходил.

В декабре же 2007 года НБУ неоднократно принимал участие в торгах на межбанковском валютном рынке – в связи с повышенным спросом на валюту. Вследствие таких его действий в прошлом месяце впервые после долгого перерыва золотовалютные резервы Нацбанка Украины не увеличились, а уменьшились. Снижение резервов составило $305,95 млн. (с $32 768,07 млн. в ноябре до $32 462,12 млн.).

Напомним, в апреле 2005 года была проведена 5%-ая ревальвация гривны. С тех пор и по сегодняшний день НБУ удерживает неизменный официальный курс на отметке 5,05 грн./долл. Несмотря на рекомендации зарубежных организаций, в частности, Всемирного банка и МВФ проводить более гибкую валютно-курсовую политику.

Юрий Глухов для УНИАН