Журналист тайно провел сутки в лагере сепаратистов в Луганске

На решительный эксперимент решился корреспондент программы "Гроші", который провел в лагере луганских сепаратистов около суток, пообщавшись с местными и заезжими" противниками единой Украины, сообщает ТСН.ua.

В Луганске существует сразу два лагеря сепаратистов, радикальные - засели в захваченном здании СБУ, у них есть автоматы и бравада отстреливаться до последнего патрона. Этим боевики кичатся между собой на фоне различных антифашистских плакатов, черно-оранжевых лент и непрерывных политических лозунгов местных лидеров.

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В другом лагере, который раскинулся в детском парке возле захваченного админздания, находятся другие сепаратисты, которые пришли сюда по разным причинам: кто-то откровенно желает входа российских войск, кто-то из-за стремления добыть справедливость для себя, некоторые из-за безработицы. Но все откровенно боятся того, что прямо из Киева с минуту на минуту приедут фашисты, и готовятся отбиваться от них палками, потому что все оружие у боевиков.

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Как говорит один из сепаратистов, в том случае, если власть решит выбить из захваченного здания СБУ вооруженных боевиков, то обычные граждане должны стать "живым щитом" и быть готовыми к тому, что через них будут вести огонь боевики.

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