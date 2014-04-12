Крымчане защищают единственную в Симферополе украинскую школу

Соответствующее обращение родительских советов в пятницу было направлено самопровозглашенному главе крымского парламента Владимиру Константинову, председателю Совета министров Крыма Сергею Аксенову и представителю президента России в Республике Крым Олегу Белавенцеву.

Об этом пишет "Сегодня".

"Обращаемся к вам в связи с тревожной ситуацией, которая возникла вследствие недальновидных действий министерства образования Республики Крым и мэрии Симферополя, ставящих под угрозу дальнейшее существование учебного заведения в нынешнем статусе, его педагогического коллектива и нарушает права детей на образование на украинском языке", - отметили авторы документа.

Как указывается в обращении, в последние месяцы руководство школы подвергается всевозможному давлению, связанному с политическими событиями в Крыму и Украине, "что не может не сказываться на стабильности работы учебного заведения, создает нездоровую психологическую атмосферу в ученической среде".

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"Ситуация во многом спровоцирована высказываниями министра образования Крыма Натальи Гончаровой, которая в эфире одного из телеканалов сообщила о возможном изменении статуса "Украинской школы-гимназии" - перевода ее на русский язык обучения. Основанием для такого решения она назвала заявления 56 родителей учеников гимназии, которые желают обучать своих детей на русском языке", - говорится в документе.

"10 апреля 2014 года в гимназии произошли вопиющие события - директора школы Наталью Руденко вынудили подписать заявление об увольнении. Этому предшествовала акция пророссийских активистов, грозивших перекрыть трассу, если школа не станет "русскоязычной". А родитель одного из учеников гимназии, назвавшись представителем "самообороны Крыма", в неприемлемой форме требовал от директора гимназии перехода на обучение на русском языке и немедленной выдачи детям русских учебников. После этого заместитель городского головы Симферополя Илья Глазков и начальник управления образования Татаьяна Сухина поставили директора перед выбором: быть уволенной по статье или уйти самой", - заявили авторы обращения.

Они напомнили, что украинская школа-гимназия существует с 1997 года и была создана благодаря ее бессменному директору Руденко и усилиям украинской общественности Крыма. Гимназия является одним из лучших общеобразовательных учебных заведений полуострова, учениками которой являются дети разных национальностей, родители которых осознанно избрали обучение на украинском языке. Количество желающих обучаться в гимназии росло с каждым годом, вследствие чего в этом учебном году в рассчитанной на 600 мест школе обучалось 950 учеников.

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Также в родительском совете отметили, что гимназия является единственной общеобразовательной школой с украинским языком обучения в Симферополе и Симферопольском районе, где подавляющее количество остальных школ ведут обучение на русском. "Таким образом, на сегодня Украинская школа-гимназия является единственным учебным заведением, где дети могут реализовать свое право обучения на украинском языке, который Конституцией Республики Крым определен государственным", - подчеркивается в документе.

В связи с этим представители родительских советов требуют отменить приказ об увольнении директора школы-гимназии Руденко и восстановить ее в должности, а также "прекратить давление на директора и педагогический коллектив гимназии по надуманным и политическим мотивам".

"Настоятельно просим также в ближайшее время обнародовать принципы государственной политики Республики Крым в сфере образования и обеспечения прав граждан на обучение детей на государственных языках Крыма - русском, украинском и крымскотатарском", - говорится в обращении.