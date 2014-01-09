Сандра Баллок и Джонни Депп стали обладателями американской премии «Народный выбор» (фото)

People's Choice - единственная в США премия, лауреатов которой определяют по итогам общенационального голосования. Победителей объявили на торжественной церемонии в концертном зале Nokia в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости.

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По мнению зрителей, лучшей актрисой года стала Баллок. Ей же по итогам всенародного голосования досталась победа в номинациях "лучшая комедийная актриса" и "лучшая драматическая актриса". Баллок также завоевала "народный" приз в номинации "лучший кинодуэт" за фильм "Гравитация", в котором ее партнером выступил Джордж Клуни. Эта кинокартина стала, по мнению простых зрителей, "лучшим драматическим фильмом"года.

Звание любимого киноактера получил Депп, обошедший в этой номинации Хью Джекмана, Ченнинга Татума, Леонардо Ди Каприо и Роберта Дауни Младшего.

Ди Каприо победил в номинации "лучший драматический актер".

Лучшим фильмом года, по мнению зрителей, стала лента "Железный человек 3" (Iron Man 3).

Лучший музыкальный альбом - The 20/20 Experience Джастина Тимберлейка.

Звание народного любимца года среди исполнителей популярной музыки завоевала Бритни Спирс, обойдя в этой номинации Деми Ловато, Кети Перри, Бруно Марса и Тимберлейка.

Премия "Народный выбор" учреждена в 1975 году, когда зрителям впервые было предложено выбрать своих любимцев в 14 номинациях. За прошедшие 40 лет выросло не только число номинаций, в этом году победителей выбирали в 58 категориях, но и значение награды в профессиональных кругах актеров, музыкальных исполнителей, телеведущих.