Сандра Баллок и Джонни Депп стали обладателями американской премии «Народный выбор» (фото)
В США объявили обладателей премии "Народный выбор" (People's Choice) 2014 года - "народными" любимцами стали актеры Сандра Баллок и Джонни Депп.
People's Choice - единственная в США премия, лауреатов которой определяют по итогам общенационального голосования. Победителей объявили на торжественной церемонии в концертном зале Nokia в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости.
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По мнению зрителей, лучшей актрисой года стала Баллок. Ей же по итогам всенародного голосования досталась победа в номинациях "лучшая комедийная актриса" и "лучшая драматическая актриса". Баллок также завоевала "народный" приз в номинации "лучший кинодуэт" за фильм "Гравитация", в котором ее партнером выступил Джордж Клуни. Эта кинокартина стала, по мнению простых зрителей, "лучшим драматическим фильмом"года.
Звание любимого киноактера получил Депп, обошедший в этой номинации Хью Джекмана, Ченнинга Татума, Леонардо Ди Каприо и Роберта Дауни Младшего.
Ди Каприо победил в номинации "лучший драматический актер".
Лучшим фильмом года, по мнению зрителей, стала лента "Железный человек 3" (Iron Man 3).
Лучший музыкальный альбом - The 20/20 Experience Джастина Тимберлейка.
Звание народного любимца года среди исполнителей популярной музыки завоевала Бритни Спирс, обойдя в этой номинации Деми Ловато, Кети Перри, Бруно Марса и Тимберлейка.
Премия "Народный выбор" учреждена в 1975 году, когда зрителям впервые было предложено выбрать своих любимцев в 14 номинациях. За прошедшие 40 лет выросло не только число номинаций, в этом году победителей выбирали в 58 категориях, но и значение награды в профессиональных кругах актеров, музыкальных исполнителей, телеведущих.