Главное за день: обзор топ-новостей

Под Борисполем неизвестные избили журналистку Татьяну Чорновол

Чорновол ехала в собственном авто, когда ее внезапно «подрезал» неизвестный автомобиль из которого вышло несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновил из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

По ее словам, она пыталась убежать, но ее догнали и начали бить по голове. При этом нападавшие ничего не говорили. Как минимум, их было двое, кто они, журналистка не знает.

На данный момент милиция задержала уже двух подозреваемых в нападении на Чорновол.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД. В частности, по словам Захарченко, уже установлены трое лиц, причастных к нападению на активистку, двое из них задержаны. С ними проводят следственные действия, сказал министр.

Также он сообщил, что дело находится на его личном контроле.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская тоже взяла под личный контроль ситуацию с избиением журналистки.

В Минздраве тем временем заявили, что будут контролировать процесс ее лечения.

Позже было опубликовано видео, как машину Чорновол таранит и блокирует черный Porsche Cayenne

Автомобиль журналистки в течение пяти минут пытался избежать столкновения с черным Porsche Cayenne, который несколько раз ее обгонял и пытался "подрезать".

В Киеве около 1,5 тысячи человек пикетировали МВД из-за избиения Чорновол, также акции прошли в еще нескольких городах Украины

Озабоченность избиением журналистки выразили ОБСЕ и США

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