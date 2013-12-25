Милиция задержала уже двух подозреваемых в нападении на Чорновол

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

В частности, по словам Захарченко, уже установлены три человека, причастные к нападению на общественную активистку, двое из них задержаны. С ними проводят следственные действия, сказал министр.

«Расследование уголовного производства по факту нападения на Татьяну Чорновол находится на моем личном контроле. Мы создали мощную следственно-оперативную группу из числа лучших следователей и работников оперативных подразделений», - отметил руководитель правоохранительного ведомства.

По словам Захарченко, к сожалению, правоохранителям не дали возможности сразу ознакомиться с записью видеорегистратора из автомобиля потерпевшей. Однако, несмотря на это, не прошло еще и суток, как уже установили трех человек, причастных к этому преступлению, подчеркнул он.

«Сейчас двое уже задержаны, с ними проводятся следственные действия. Устанавливаются и мотивы нападения. Также осуществляются оперативные мероприятия, направленные на задержание еще одного фигуранта», - отметил Захарченко.

Он добавил, что МВД заинтересовано в том, чтобы как можно скорее найти и задержать всех причастных к этому преступлению, чтобы установить объективную картину событий той ночи и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол избили неизвестные лица в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, ее внезапно "подрезал" другой автомобиль, из которого вышли несколько незнакомых мужчин. Они вытащили Чорновил из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет. У журналистки диагностировано сотрясение мозга, а на лицо пришлось наложить швы.

По данным "Батькивщины", сейчас журналистка находится в реанимации и ей предстоят, как минимум, три сложные операции.

Сегодня около 17 часов информированный источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что милиция установила трех человек, которое подозревается в избиении Чорновол, один из которых задержан.