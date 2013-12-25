49,7% украинцев готовы выйти на улицы с протестом в случае ухудшения условий жизни (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований “Социс” и Социологической группой “Рейтинг”, которые были представлены сегодня на пресс-конференции.

В свою очередь 28,5% украинцев готовы терпеть материальные и другие трудности ради сохранения порядка в стране. Еще 21,8% не определились со своим ответом на этот вопрос.

По мнению большинства опрошенных, гражданская активность населения (Майдан) может повлиять на ситуацию, сложившуюся сейчас в стране. При этом 41,3% считают, что в значительной мере может повлиять и 29,8% - не в значительной мере. В то же время почти каждый пятый опрошенный (18%) считает, что гражданская активность населения совсем не повлияет на ситуацию в государстве. Еще 11% не определились по данному вопросу.

Кроме того, 42% опрошенных положительно относятся к тому, что в Киеве и во многих городах Украины после неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС люди вышли на улицу и организовали митинги. У 35,6% опрошенных отрицательное отношение к этому, у 15,4% - нейтральное, еще 7% - не определились со своим ответом или им это безразлично.

44,7% опрошенных отрицательно относятся к тому, что в ходе этих протестов блокируются административные здания. Положительно относятся 24,9% опрошенных, нейтрально 15,4%, еще 11,8% не определились со своим ответом или им безразлично это.

Вместе с тем подавляющее большинство опрошенных (73,6%) негативно относятся к разгону митинга в Киеве спецподразделением “Беркут” в ночь на 30 ноября. Положительно относятся к этому лишь 9% опрошенных, нейтрально - 11,2%, еще 6,2% - не определились со своим ответом или им безразлично это.

Кроме того, в мероприятиях в поддержку действующей власти на момент проведения опроса принимали участие 0,5%, еще 3,5% были готовы принять в них участие. Также 12% опрошенных отметили, что поддерживают митинги в поддержку власти, но не готовы принимать в них участие. В то же время 75,8% опрошенных не поддерживают такие мероприятия, еще 8,1% - не определились с ответом.

С другой стороны, в мероприятиях, направленных против действующей власти, на момент проведения опроса принимали участие 5,7% опрошенных. Еще 17,5% были готовы принять участие в таких митингах и демонстрациях. Каждый пятый опрошенный (21,6%) поддерживает такие митинги, но не готов принимать в них участие.

В то же время почти половина опрошенных (47,6%) не поддерживают эти мероприятия. Еще 7,7% не определились со своим ответом.

Исследование проводилось с 7 по 17 декабря этого года. Всего опрошено 3200 респондентов, статистическая погрешность выборки не более 1,8%.

Напомним, согласно опросу, который проводился в марте 2013 году, на улице с протестом были готовы выйти 49% украинцев.