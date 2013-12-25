Вице-премьер пообещал студентам стипендии из российского кредита

Об этом во время брифинга во время заседания Кабинета министров заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам Константин Грищенко, сообщает Радио Свобода.

Когда чиновнику напомнили слова главы правительства Николая Азарова, что российский кредит выдан «не на проедание», Грищенко отметил: «Это не такие большие деньги. Мы считаем, что стипендия - это не проедание, это - инвестиция в будущее, в том числе - и наша экономическая».

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Между тем, за задолженность по зарплате в Киеве премьер Николай Азаров возложил ответственность на протестующих Евромайдана, которые сорвали заседание Киевсовета. Об этом премьер заявил, открывая заседание правительства.

Глава правительства не уточнил, почему эти средства не были заложены в бюджет, сообщает издание.