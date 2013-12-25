Украинец с судна «Арктик Санрайз» амнистирован и скоро вернется домой

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел.

«По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, 25 декабря 2013 г. гражданину Украины Руслану Якушеву, члену экипажа судна «Арктик Санрайз», компетентными органами РФ вручено постановление о прекращении уголовного преследования в результате акта амнистии», - говорится в сообщении.

В настоящее время Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге оказывает Якушеву содействия в его скорейшем возвращении на Родину, добавили в МИД.

При этом в Департаменте информполитики подчеркнули, что с момента задержания гражданина Украины Якушева в составе экипажа упомянутого судна украинское внешнеполитическое ведомство последовательно отстаивало позицию о его невиновности. Руководитель Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге лично присутствовал на судебных заседаниях во время рассмотрения дела Якушева с целью предоставления ему консульско-правовой помощи, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, активисты «Гринпис» в середине сентября попытались с судна «Арктик Санрайз» подняться на нефтеплатформу «Приразломная» в Печорском море для проведения акции против добычи углеводородов в Арктике.

На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна экологов Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы, а позже отпущены под залог, в частности член экипажа судна «Арктик Санрайз» гражданин Украины Руслан Якушев. После акции на «Приразломной» было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако затем статья была изменена на «хулиганство».