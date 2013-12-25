Добкин рассказал, кому выгодны нападения на активистов Евромайдана

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на итоговой пресс-конференции выразил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

Он выразил убеждение, что заявления активистов об избиении и провокациях направлены на то, чтобы поддерживать внимание общества к Евромайдану, бесплатно попадая в новости центральных телеканалов.

«Я сегодня в одной из социальных сетей написал короткое сообщение: «Зачем сегодня современным нацистам в Украине поджигать Рейхстаг (имеются в виду события 1933 года, когда нацисты обвинили в поджоге здания немецкого парламента коммунистов. По мнению большинства историков, это была спланированная провокация со стороны НСДАП - УНИАН), если можно избить с десяток своих активистов – и дело сделано», - заметил он.

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Губернатор отметил, что «киевский Евромайдан сдувается». «Спрашивая себя, кому это (избиение активистов - УНИАН) выгодно, я могу сказать, это выгодно тем, кто сегодня теряет контроль над площадными настроениями в Киеве. Им нужная встряска», - выразил убеждение руководитель области.

«Все это, конечно же, по жанру политического детектива, требует новых событий, которые встряхнут ситуацию. Кому выгодно сегодня избиение Татьяны Чорновил? Она что, носитель какой-то информации, которая может кардинально изменить отношение людей к власти? Кому выгодно избиение Дмитрия Пилипца с нанесением ему ножевых ранений? В Харькове, скажите, он что соперник мэру на выборах или он может каким-то образом влиять на работу областной государственной администрации, или он мешает нам работать? Пусть не обижается Дмитрий, но он вообще нам безвредный, даже 1% не приносит дискомфорта», - сказал Добкин.

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По мнению губернатора, заявления активистов о том, что провокации относительно харьковского Евромайдана делаются уже не по заказу местной власти, а спецслужбами, сделаны для того, чтобы «вывести это из локального, регионального прецедента» и перевести «на масштаб страны».

«Майданом управляют не пилипцы и чорновилы, майданом управляют абсолютно продуманные и прагматичные люди, которые тратят на это колоссальные деньги, а еще большие деньги они знают, что могут получить. И ничья жизнь, ничье здоровье, внешность ничья не станет преградой для реализации этих планов. Я абсолютно убежден, что тот, кто трезво рассчитал такую подачу информационных поводов под сегодняшний день, они готовы и на убийства, и на более серьезные избиения людей, где порезанные мягкие ткани Дмитрия Пилипца покажутся просто детской сказкой», - сказал Добкин.