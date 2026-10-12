Украина не била по энергетике РФ, пока Москва атаковала украинские объекты, - Зеленский

По его мнению, это был ответ Путина президенту США.

Прошлой ночью Украина не наносила ударов по каким-либо энергетическим объектам на территории России. Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также подчеркнул, что Украина никогда не сообщает, что будет делать дальше в рамках своих операций.

"Прошлой ночью мы не наносили ударов по каким-либо энергетическим объектам на территории России, потому что президент Трамп сказал, что между Украиной и Россией будет энергетическое перемирие. Мы не наносили удары, пока Россия наносила удары по нашим АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам", – подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, "это был ответ Путина президенту Трампу", и "сигналы из России прозвучали очень четко: они ничего не знают об энергетическом перемирии".

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"Жаль, потому что они всегда находят причины, чтобы не останавливать эту войну. Именно поэтому я считаю, что нужно усилить давление на Россию", – подчеркнул президент.

"Энергетическое перемирие" между Украиной и РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. Он отметил, что обе стороны согласились на это, и попросил не нарушать перемирие.

В то же время Зеленский заявил, что россияне нанесли целенаправленный удар по электростанции в Харькове сразу после публикации Трампа о договоренности относительно энергетического перемирия.

Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, подчеркнул, что Киев полностью лишился собственных генерирующих мощностей из-за ударов баллистическими ракетами и в настоящее время не производит электроэнергию.

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