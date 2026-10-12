Россия ударила по предприятию 'Рошен': в компании прокомментировали атаку

Производственные мощности "Рошен" в Виннице оказались под ударом России. Об этом корпорация сообщила на своем сайте.
"Благодаря своевременной срабатыванию системы оповещения и оперативной эвакуации удалось спасти жизни сотрудников", – отметили в компании.
В "Рошен" подчеркнули, что на фоне атаки российская пропаганда распространяет ложную информацию о производстве беспилотников на предприятиях корпорации.
"ROSHEN официально опровергает эту информацию. Предприятия корпорации производят кондитерскую продукцию и не занимаются производством дронов или другой продукции военного назначения. Производственный комплекс в Виннице является гражданским объектом", – пишет "Рошен".
В компании добавили, что российские удары приводят к разрушению производственных мощностей, потере рабочих мест и перебоям в поставках продукции.
Российские удары по гражданской инфраструктуре – другие новости
Как отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, во время массированных атак по гражданской инфраструктуре Украины российские военные меняют тактику. В частности, они расширяют географию ударов беспилотниками, пытаясь рассредоточить силы противовоздушной обороны Сил обороны Украины.
Напомним, на прошлой неделе российские оккупационные войска атаковали Борщаговский химико-фармацевтический завод в Киеве, который занимает седьмое место среди крупнейших фармпроизводителей Украины по выручке. Кроме того, российские оккупанты вновь нанесли удар по складам с продуктами питания. Под удар попал склад торговой сети "Ашан".
4 октября российская атака разрушила фармацевтический завод "КУСУМ" в Сумах. В результате удара погиб сотрудник предприятия Евгений Мирошниченко, который с 2009 года работал в инженерном отделе завода.