Профильный комитет ВР объяснил, к кому можно применять закон об амнистии
Комитет Верховной Рады по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности направил правоохранительным органам разъяснение по применению закона об амнистии участников Евромайдана
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель этого парламентского комитета Андрей Кожемякин.
“Комитет подготовил письмо-разъяснение, которое направило в МВД, Генпрокуратуру, СБУ, Высший специализированный суд”, - сказал он, отметив, что положения закона, которые не урегулированы Уголовным процессуальным кодексом, нужно применять на основании норм общего судопроизводства.
В то же время Кожемякин напомнил, что под действие закона подпадают исключено лица, которые принимали участие в массовых акциях, и не подпадают лица, которые осуществляли охрану общественного порядка, то есть сотрудники милиции и ВВ.
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“Поэтому рассказывать, что этот законопроект не действенен, что в нем нет каких-то норм - это работает против политического компромисса, который был достигнут во ВР”, - отметил Кожемякин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Батькивщины", в разъяснении по применению данного закона, подготовленном профильным комитетом ВР, содержится рекомендация отпустить задержанных в ходе массовых акций протеста.
"Понятие "преследования и наказания" в контексте текущей общественно-политической ситуации предусматривает действия органов государственной власти в отношении физических лиц, которые, пользуясь определенным статьей 39 Конституции Украины правом на мирные собрания, в период с 21 ноября 2013 года открыто выражали свои гражданскую позицию, в том числе путем участия в акциях протеста, которые являются составляющей более широкого понятия "массовые акции", - говорится в сообщении.
Комитет подчеркивает, что отмеченные "массовые акции" для целей данного закона также распространяются на мирные собрания, которые длятся в период с 21 ноября 2013 года и в связи с непринятием большой частью населения Украины отложения подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Право граждан собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, закрепленное в статье 39 Конституции Украины, является их неотчуждаемым и нерушимым правом, гарантированным Основным Законом Украины. Это право является одной из конституционных гарантий права гражданина на свободу своего мировоззрения и вероисповедания, мнения и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, на использование и распространение информации устно, в письменном виде или другим способом - по своему выбору, права на свободное развитие своей личности и пр." ... Кроме того, проведение мирного собрания следует отличать от мероприятий по его обеспечению, в том числе по обеспечению общественного порядка во время его проведения. Ввиду изложенного, просим учитывать отмеченные рекомендации в процессе применения положений Закона Украины №712-VII от 19.12.2013 «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний», - объясняют в Комитете ВР.
Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников массовых акций. Документ освобождает от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста с 21 ноября до дня вступления закона в силу.
23 декабря Президент Виктор Янукович подписал данный закон.
В то же время в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считают, что закон об амнистии участников Евромайдана невозможно реализовать.
В частности, как подчеркнул член Совета судей Украины, заместитель председателя Высшего спецсуда Павел Гвоздик, данный закон «не может быть применен на практике ни правоохранительными органами, ни судом в связи с отсутствием в законодательстве механизмов его реализации».