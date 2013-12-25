Профильный комитет ВР объяснил, к кому можно применять закон об амнистии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель этого парламентского комитета Андрей Кожемякин.

“Комитет подготовил письмо-разъяснение, которое направило в МВД, Генпрокуратуру, СБУ, Высший специализированный суд”, - сказал он, отметив, что положения закона, которые не урегулированы Уголовным процессуальным кодексом, нужно применять на основании норм общего судопроизводства.

В то же время Кожемякин напомнил, что под действие закона подпадают исключено лица, которые принимали участие в массовых акциях, и не подпадают лица, которые осуществляли охрану общественного порядка, то есть сотрудники милиции и ВВ.

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“Поэтому рассказывать, что этот законопроект не действенен, что в нем нет каких-то норм - это работает против политического компромисса, который был достигнут во ВР”, - отметил Кожемякин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Батькивщины", в разъяснении по применению данного закона, подготовленном профильным комитетом ВР, содержится рекомендация отпустить задержанных в ходе массовых акций протеста.

"Понятие "преследования и наказания" в контексте текущей общественно-политической ситуации предусматривает действия органов государственной власти в отношении физических лиц, которые, пользуясь определенным статьей 39 Конституции Украины правом на мирные собрания, в период с 21 ноября 2013 года открыто выражали свои гражданскую позицию, в том числе путем участия в акциях протеста, которые являются составляющей более широкого понятия "массовые акции", - говорится в сообщении.

Комитет подчеркивает, что отмеченные "массовые акции" для целей данного закона также распространяются на мирные собрания, которые длятся в период с 21 ноября 2013 года и в связи с непринятием большой частью населения Украины отложения подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Право граждан собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, закрепленное в статье 39 Конституции Украины, является их неотчуждаемым и нерушимым правом, гарантированным Основным Законом Украины. Это право является одной из конституционных гарантий права гражданина на свободу своего мировоззрения и вероисповедания, мнения и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, на использование и распространение информации устно, в письменном виде или другим способом - по своему выбору, права на свободное развитие своей личности и пр." ... Кроме того, проведение мирного собрания следует отличать от мероприятий по его обеспечению, в том числе по обеспечению общественного порядка во время его проведения. Ввиду изложенного, просим учитывать отмеченные рекомендации в процессе применения положений Закона Украины №712-VII от 19.12.2013 «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний», - объясняют в Комитете ВР.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за освобождение от уголовного преследования участников массовых акций. Документ освобождает от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста с 21 ноября до дня вступления закона в силу.

23 декабря Президент Виктор Янукович подписал данный закон.

В то же время в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считают, что закон об амнистии участников Евромайдана невозможно реализовать.

В частности, как подчеркнул член Совета судей Украины, заместитель председателя Высшего спецсуда Павел Гвоздик, данный закон «не может быть применен на практике ни правоохранительными органами, ни судом в связи с отсутствием в законодательстве механизмов его реализации».