В Китае прокомментировали 'энергетическое перемирие' между Украиной и Россией

В Китае заявили, что "поддерживают все усилия, способствующие достижению мира".

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование российско-украинской войны, в том числе диалог об энергетическом перемирии, пишет "Укринформ".

"Позиция Китая в отношении "украинского кризиса" последовательна и четка. Мы неизменно считаем диалог и переговоры единственным реальным путем к урегулированию кризиса и поддерживаем все усилия, способствующие достижению мира", - сказала она.

Так Мао Нин отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина и Россия якобы договорились об энергетическом перемирии.

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Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и РФ - что известно

Напомним, что 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в войне между Россией и Украиной якобы действует "энергетическое перемирие". По его словам, на это согласились обе стороны.

Однако уже 12 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по электростанции в Харькове сразу после публикации президента США о договоренности относительно энергетического перемирия.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает идею введения энергетического перемирия. В то же время он добавил, что Москва также должна продемонстрировать, что согласна на это энергетическое перемирие.

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