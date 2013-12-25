Около 1,5 тысячи человек продолжают пикетировать МВД из-за избиения Чорновол (фото)

К участникам пикетирования Министерства внутренних дел прибыла колонна в составе еще 500 активистов. Как передает корреспондент УНИАН, таким образом сейчас здание МВД пикетируют около 1,5 тыс. человек.

Также прибыла машина со звукоусилительной техникой, возле которой выступают народные депутаты из оппозиционных фракций.

Кроме того, депутаты пытались попасть в МВД из центрального входа для того, чтобы узнать у министра, что сделано для расследования избиения журналистки Татьяны Чорновил, кто входит в состав следственно-оперативной группы и когда милиция найдет тех преступников, которые это совершили.

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Как сообщил народный депутат от “Свободы” Игорь Швайка, «мы установили факт кражи дверных ручек на самом здании МВД, вероятно для того, чтобы помешать депутатам попасть в здание». Однако народные депутаты все-таки попали в МВД из входа приемной граждан.