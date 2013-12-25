Украина не настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации - Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы».

«Мы не ставим сейчас перед собой задачу пересмотра соглашения, однако, условия его, как бы сказать, имплементации, могут лечь в основу наших переговоров (с Европейской комиссией)», - отметил премьер.

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Азаров подчеркнул также, что к подготовке к Соглашению об ассоциации необходимо было привлекать промышленные объединения и ассоциации, «чтобы они участвовали в подготовке или, может быть, пересмотре целого ряда положений о зоне свободной торговли».

«Задача выхода на высокие нормы технического регулирования и стандарты, которые действуют в Европейском Союзе, и задачи, которые мы поставили, - мне хотелось бы знать вашу точку зрения (промышленников) - насколько все это реально и прагматично. И, может быть, мы в процессе переговоров с нашими партнерами кое-какие позиции и пересмотрим», - объяснил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации из ЕС, что привело к волне протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

12 декабря первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов после переговоров с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле в Брюсселе заявил, что Украина имеет политическую волю к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и будет готова подписать документ, как только будут сняты проблемные вопросы.

20 декабря в ходе общенационального круглого стола «Объединим Украину» первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что Украина продолжает надеяться на скорое подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Он отметил, что евроинтеграция является краеугольным камнем политики Украины, как внутренней, так и внешней.

«Украина искренна на пути к евроинтеграции... Никто не может упрекнуть нас, что Президент или власть сделали мало для реализации программы по евроинтеграции, особенно в последние годы и месяцы. Из 11 требований «списка Фюле» все выполнены или полностью, или частично, принято более 80 законопроектов», - отметил первый вице-премьер.

По словам Арбузова, на сегодняшний день готовится «дорожная карта» имплементации соглашения с ЕС, идет работа над вопросом защиты отраслей экономики, которые станут наиболее уязвимыми после вступления в силу условий свободной торговли с ЕС.