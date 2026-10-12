Способствует войне в Украине: в Европе выступили против сделки США и РФ по дизелю

Если бы США усилили давление на Москву, РФ действительно могла бы завершить войну в Украине, подчеркнула Кая Каллас.

Европейские чиновники заявили, что соглашение между РФ и США об увеличении продаж дизельного топлива усилит военный потенциал Москвы. Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что чиновники также призвали Вашингтон ужесточить санкции против РФ.

"Мы призываем США ввести санкции, чтобы мы могли фактически положить конец этой войне, устранить все последствия этих атак на нефтеперерабатывающие заводы… Если бы США согласились с санкциями ЕС против России, мы действительно могли бы оказать давление, чтобы Россия завершила эту войну", – заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Издание отмечает, что снятие ограничений со стороны США ставит под угрозу усилия Европы по усилению давления на Россию. Ведь у ЕС в последние два месяца и так были трудности с введением нового пакета санкций против Москвы. Чиновники же отметили, что подход Трампа вызывает сомнения не только из-за увеличения военного бюджета Москвы, но и потому, что такой шаг вряд ли приведет к снижению цен на топливо.

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"Каждый евро, каждый доллар, который в виде закупок энергоносителей поступает в казну Путина, в казну России, будет использован для производства нового оружия, которое будет применено против Украины", – заявил государственный министр по европейским делам Германии Гюнтер Кришбаум.

Впрочем, отмечает издание, даже несмотря на такие шаги Москвы, ЕС всё равно пытается продолжать давление на РФ. В частности, издание напоминает, что 12 октября министры стран ЕС одобрили новые санкции против более чем 1600 лиц и компаний, обвиняемых в содействии войне России против Украины. На данный момент это крупнейший пакет санкций блока. Ограничения коснутся не только российского ВПК, но и лиц, принимавших участие в российских выборах, проходивших на оккупированной украинской территории. Чиновники также планируют обсудить предложения по ограничению виз для российских дипломатов и бывших военных.

Однако главной темой встречи стали именно действия Трампа, пишут журналисты. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенгард призвала пересмотреть идею использования замороженных российских активов для помощи в обороне Украины. Этот шаг также поддерживают Испания, Польша и Нидерланды. Издание отмечает, что давление на РФ стало ещё более актуальным для Европы на фоне усиления гибридной войны РФ на Западе.

Давление на РФ

Напомним, помимо ЕС, недавно новый пакет санкций против РФ ввела и Великобритания. Ограничения должны коснуться финансового и нефтяного секторов страны-оккупанта.

Между тем в Украине надеются, что США одобрят "адские санкции Грема" уже на этой неделе. В то же время уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что пока неизвестно, насколько высоки шансы на принятие этого законопроекта.

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