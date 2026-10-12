70-летняя киевлянка потеряла миллион в маршрутке: как ей удалось вернуть деньги

По её словам, в сумке находились деньги, золотые украшения и документы на имущество.

70-летняя киевлянка обратилась в правоохранительные органы после того, как заметила, что потеряла сумку с сбережениями на сумму более миллиона гривень, сообщает в Facebook полиция Киева.

Женщина рассказала, что после того, как вышла из общественного транспорта в Деснянском районе, она заметила отсутствие своих вещей. По ее словам, в сумке были деньги, золотые украшения и документы на имущество.

"Исчезновение сильно взволновало киевлянку, ведь в ручной клади она везла более миллиона гривень в различной валюте, золотые украшения и документы на недвижимость", – говорится в сообщении полиции.

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Сотрудники уголовного розыска Деснянского управления полиции начали проверять все возможные версии происшествия. Прежде всего, они установили автобус, на котором ехала киевлянка, и вместе с водителем осмотрели транспортное средство.

Оказалось, что сумка женщины с немалой суммой денег и драгоценностями упала во время движения автобуса.

"В результате выяснилось, что во время движения автобуса сумка упала в защитный гофрированный чехол под поворотным кругом, так называемую "гармошку". Чтобы достать вещи, полицейским пришлось разобрать металлические элементы этого механизма", – сообщила столичная полиция.

Добавляется, что правоохранители вернули женщине потерянную сумку со всем её содержимым, киевлянка не скрывала радости и искренне благодарила полицейских.

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