Все страны ЕС одобрили открытие двух переговорных кластеров с Украиной

Все страны-члены ЕС договорились о том, что для Украины и Молдовы будут открыты переговорные кластеры 2 и 3.

Все страны Европейского Союза одобрили открытие двух переговорных кластеров с Украиной. Об этом сообщил министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн в соцсети X.

"За "Черногорским понедельником" последует очередной "Супервторник" для Албании, Молдовы и Украины", - написал он.

Бирн отметил, что все страны-члены ЕС договорились о том, что для Украины и Молдовы будут открыты переговорные кластеры 2 и 3. Также будут закрыты разделы 17, 18 и 19 для Албании и раздел 20 для Черногории.

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Напомним, что сейчас Ирландия председательствует в Европейском совете.

ЕС может открыть все переговорные кластеры с Украиной до конца года

Ранее The Kyiv Independent писало, что Евросоюз может открыть все шесть переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС уже до конца года. Однако это может произойти только при самом оптимистичном сценарии.

Ключевым шагом должно стать принятие Верховной Радой закона о расширении прав венгерскоязычного меньшинства. Именно этого решения Венгрия требовала от Киева для снятия своего вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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