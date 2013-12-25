В ОБСЕ обеспокоены безопасностью журналистов в Украине после избиения Чорновил

"Нельзя мириться с нападениями на журналистов и не должно быть безнаказанности для нарушителей", - говорится в заявлении Миятович, опубликованном на сайте организации, штаб-квартира которой находится в Вене.

"Я приветствую тот факт, что Президент Янукович осудил нападение, и призываю власть провести быстрое и всестороннее расследование для наказания виновных", - добавила Миятович.

Она также призвала украинскую власть улучшить состояние дел с безопасностью журналистов в Украине, "которая, к сожалению, ухудшилась в последние недели".

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновил жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственной машине, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновил из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновил.