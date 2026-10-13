Путин пытается воспользоваться предстоящими выборами в США и Трампом, – Келлог

Келлог заявил в интервью изданию, что в конфликте не следует оставлять противнику никаких "убежищ".

Бывший посланник президента Дональда Трампа в Киеве, генерал Кит Келлог считает, что Украина должна иметь полную свободу действий для нанесения ударов по целям на территории России в ответ на войну, которую ведет Москва, сообщает Bloomberg.

Ссылаясь на свой опыт войны во Вьетнаме, Келлог заявил в интервью изданию, что в конфликте не следует оставлять противнику никаких "убежищ".

По его словам, Москва ранее уже наносила удары по украинской энергетической инфраструктуре, и Киев должен наносить удары по целям на территории России, если сочтет это необходимым.

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"Пусть украинцы делают то, что у них очень хорошо получается", – сказал Келлог в интервью на полях Варшавского форума по вопросам безопасности.

По его словам, Россия не выигрывает войну, а лишь затягивает её.

Издание отметило, что заявления Келлога резко контрастируют с призывом президента США к Киеву, высказанным в минувшие выходные, прекратить авиаудары по нефтеперерабатывающим заводам в России.

"Это стало самой эффективной стратегией Украины, направленной на подрыв ключевого источника финансирования полномасштабного вторжения Москвы", – говорится в статье.

Келлог назвал заявления Трампа, в частности его предложение о том, что Зеленский должен рассмотреть возможность отставки с поста президента Украины, "шумом".

Бывший представитель президента США отметил, что не ожидает, что этот последний спор перерастет в нечто подобное их печально известной ссоре лицом к лицу в Овальном кабинете в феврале прошлого года.

"Я думаю, что то, что происходит, – это просто два мировых лидера, которые, на мой взгляд, в принципе довольно похожи. Понимаете, они оба немного упрямы, оба говорят то, что думают", – поделился Келлог.

Издание указало, что последний всплеск возмущения был вызван спорным соглашением Трампа с президентом Владимиром Путиным о выводе российского дизельного топлива на мировые рынки.

Поясняется, что президент США ищет способы снизить цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов 3 ноября.

Келлог заявил, что эта сделка невыгодна для Путина и не окажет никакого ощутимого влияния на рынок.

"Он пытается воспользоваться предстоящими выборами в США, он пытается воспользоваться президентом Трампом именно сейчас. И большинство людей это видят", – считает он.

Другие заявления Келлога о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Келлога, он не доверяет ни самому Путину, ни его спецпосланнику Кириллу Дмитриеву. По мнению генерала в отставке, Путин пытается защитить свои нефтеперерабатывающие заводы от ударов со стороны Украины. Комментируя атаки, Келлог отметил, что Украина и Россия атакуют кардинально разные цели. В частности, Киев нацелен в основном на российский военно-промышленный комплекс, тогда как российские оккупанты наносят удары по школам и церквям. Келлог выразил сомнение в том, что наступление оккупационных войск РФ позволит россиянам захватить всю территорию Донецкой области.

Также мы писали, что, по мнению бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины, Путин способен положить конец войне в Украине "уже завтра". Для этого ему нужно "объявить россиянам о победе". При этом Келлог подчеркнул, что захватить всю Украину Путин не сможет, поскольку у него нет для этого достаточного боевого потенциала. Он отметил, что украинцы не отдадут свои земли добровольно.

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