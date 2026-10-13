Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно убедить Зеленского, – Трамп

По словам президента США, нарушения энергетического перемирия имели место с обеих сторон.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин больше, чем президент Украины Владимир Зеленский, заинтересован в заключении соглашения. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

"Я думаю, что они оба ее поддерживают… Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно убедить Зеленского, чтобы он тоже захотел заключить соглашение", – сказал глава Белого дома.

Журналисты поинтересовались у Трампа, что он думает о соблюдении сторонами энергетического перемирия, которое он объявил в воскресенье, 11 октября, в своей социальной сети.

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В частности, президенту США сообщили, что Россия нарушила режим прекращения огня.

"Нарушения были с обеих сторон", – ответил на это глава Белого дома.

Также его спросили, действительно ли Украина и Россия согласились соблюдать энергетическое перемирие, как он и утверждал.

"Они пришли к соглашению. Вы знаете, почему? Потому что я сказал: "Вы должны согласиться". Вот почему", – сказал Трамп.

По словам президента США, когда он заключал договоренности с Путиным о поставках дизельного топлива, он думал не только о США:

"Мое соглашение с Россией о дизельном топливе – это на самом деле не соглашение для меня. Это соглашение для остального мира".

Энергетическое перемирие: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной. Представитель Белого дома сообщил Axios, что пока это касается прекращения атак только на НПЗ. При этом украинский чиновник заявил изданию, что такое соглашение не является равноценным, поскольку у Украины есть только один нефтеперерабатывающий завод, который Россия уже неоднократно атаковала и который в настоящее время работает не на полную мощность. В то же время Украина хочет, чтобы Россия прекратила атаковать энергетические объекты в рамках этого соглашения.

Также мы писали, что министр финансов США Скотт Бессент назвал "лицемерными" заявления европейцев с критикой дизельного соглашения, заключенного между Трампом и Путиным. Бессент заявил, что "европейцы с начала этой войны предоставили россиянам больше средств, чем украинцам", поскольку до сих пор не могут отказаться от закупок российских энергоресурсов. Он также заявил, что Трамп "действует в интересах американцев", чтобы цены на дизельное топливо снизились. После заключения этого соглашения, по словам министра финансов США, он вернется к вопросу о завершении войны с Ираном.

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