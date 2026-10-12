Сенаторы из обеих партий потребовали от Трампа отменить дизельную сделку с Россией

Группа сенаторов из обеих партий призывает президента США Дональда Трампа немедленно изменить свое решение относительно разрешения на импорт российского дизельного топлива. Они обвинили администрацию в нарушении федерального закона и предоставлении Москве финансовой поддержки, пишет Politico.
"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону. Администрация также не проконсультировалась с Конгрессом и не представила никаких объяснений в обоснование своего решения, как того требует закон", - говорится в совместном заявлении сенаторов.
Сенаторы отметили, что в 2022 году США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В издании уточнили, что к числу критиков решения администрации Трампа относятся четыре республиканца - сенаторы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также сенаторы-демократы Джин Шахин, Ричард Блюменталь и Рон Уайден.
"Соединенные Штаты не должны предоставлять Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. Администрация должна немедленно изменить курс", - сказано в заявлении сенаторов.
Кроме того, республиканец Том Тиллис, который часто расходится во мнениях с администрацией Трампа, 11 октября в эфире программы NBC "Meet the Press" поставил под сомнение законность сделки Трампа с Москвой:
"Я действительно считаю, что есть веские основания утверждать, что президент не соблюдает закон. Мы очень четко заявили, что Россия является агрессором. Именно Россия может положить конец этой войне, уйдя с оккупированных ею территорий".
Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизеля - что известно
Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.
По словам Трампа, РФ немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 000 тонн – в течение ноября, а также 1 000 000 тонн сразу после этого. Он добавил, что с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов Россия позже поставит еще 3 000 000 тонн дизельного топлива.
Президент США заверил, что эта сделка якобы поможет снизить цены на дизельное топливо для американцев и граждан других стран.