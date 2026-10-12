Сенаторы из обеих партий потребовали от Трампа отменить дизельную сделку с Россией

Сенаторы заявили, что такое соглашение прямо противоречит закону.

Группа сенаторов из обеих партий призывает президента США Дональда Трампа немедленно изменить свое решение относительно разрешения на импорт российского дизельного топлива. Они обвинили администрацию в нарушении федерального закона и предоставлении Москве финансовой поддержки, пишет Politico.

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону. Администрация также не проконсультировалась с Конгрессом и не представила никаких объяснений в обоснование своего решения, как того требует закон", - говорится в совместном заявлении сенаторов.

Сенаторы отметили, что в 2022 году США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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В издании уточнили, что к числу критиков решения администрации Трампа относятся четыре республиканца - сенаторы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также сенаторы-демократы Джин Шахин, Ричард Блюменталь и Рон Уайден.

"Соединенные Штаты не должны предоставлять Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. Администрация должна немедленно изменить курс", - сказано в заявлении сенаторов.

Кроме того, республиканец Том Тиллис, который часто расходится во мнениях с администрацией Трампа, 11 октября в эфире программы NBC "Meet the Press" поставил под сомнение законность сделки Трампа с Москвой:

"Я действительно считаю, что есть веские основания утверждать, что президент не соблюдает закон. Мы очень четко заявили, что Россия является агрессором. Именно Россия может положить конец этой войне, уйдя с оккупированных ею территорий".

Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизеля - что известно

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам Трампа, РФ немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 000 тонн – в течение ноября, а также 1 000 000 тонн сразу после этого. Он добавил, что с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов Россия позже поставит еще 3 000 000 тонн дизельного топлива.

Президент США заверил, что эта сделка якобы поможет снизить цены на дизельное топливо для американцев и граждан других стран.

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