Легенда, которой почти 1700 лет: в Британии обнаружили следы лагеря римского императора

До недавнего времени у археологов не было никаких доказательств существования военного лагеря или форта на вершине Френни-Фаур.

Археологи обнаружили в Уэльсе римский форт, находки в котором могут свидетельствовать о том, что средневековая легенда о военном лагере императора Магна Максима имеет под собой реальную основу, сообщает The Guardian.

Магн Максим, римский император, правивший Британией в IV веке, возглавлял войска в походах против пиктов и скоттов. Однако предположение о том, что он также разбил военный лагерь вблизи холма Френни-Фаур в Уэльсе, до сих пор основывалось лишь на местных преданиях.

Теперь найденные на территории недавно идентифицированного римского форта в графстве Пембрукшир монеты IV века и другие артефакты могут свидетельствовать о том, что средневековое предание имело под собой реальные исторические основания. Находка вызвала значительный интерес среди археологов.

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Форт обнаружил доктор Марк Меррони, ведущий специалист по римской истории в Оксфордском университете. Он руководит раскопками, которые помогают воссоздать историю о Магне Максиме, изложенную в "Мабиногионе" – сборнике средневековых эпических повествований о мифах, магии и чудесах.

Меррони не скрывает восторга от того, что в этой местности обнаружили единственный римский военный объект вблизи места, где, согласно "Мабиногиону", находился император.

"Если Магн Максим был там, то там должно было быть и войско", – отметил археолог.

"Это настолько отдалённая местность, но в легенде упоминается самая восточная вершина холмов Пресели – именно там расположен этот объект. Наличие хорошо укрепленного римского вспомогательного форта может помочь разгадать тайну легенды из "Мабиногиона", которая хранится почти 1700 лет", – добавил он.

В повествовании "Сон Максена Вледига" средневековые авторы использовали валлийское имя императора, рассказывая о его пути к власти. Согласно легенде, во время военных походов он разбил лагерь на Френни-Фаур – самой восточной вершине холмов Пресели высотой 395 метров.

Как археологи наткнулись на это место

До недавнего времени у археологов не было никаких доказательств существования римского временного военного лагеря или форта на вершине Френни-Фаур или у её подножия. Меррони обнаружил укрепление в 2024 году, примерно в 3,5 километра к юго-западу от вершины.

На спутниковых снимках исследователь заметил чёткие очертания сооружения на заросшем поле. Вскоре после посещения места он обратил внимание на римскую черепицу, которая стала первой из многих археологических находок.

При финансовой поддержке Оксфордского университета и благодаря краудфандингу археологи провели первый из нескольких запланированных этапов раскопок. Работы подтвердили предположения Меррони о назначении и историческом значении этого объекта.

По словам исследователя, перед началом раскопок его брат Ник в шутку попросил найти хотя бы пару монет, которые могли бы подтвердить теорию о Магна Максиме.

"Он повернулся и спросил: "Ну что, эти подойдут?" Я ответил: "Ты шутишь?" Он нашел две монеты, датированные концом IV века… Увлекательно думать, что эти две монеты могут быть связаны с историей о Максене Вледиге – Магна Максиме – в "Мабиногионе", валлийском аналоге "Одиссеи", – сказал археолог.

Говорят, что Меррони специализируется на римско-британском периоде. Среди его предыдущих открытий – две римские виллы: в Форде в графстве Пембрукшир и в Каттеслоу в графстве Оксфордшир. В 2022 году он также обнаружил римскую дорогу вдоль южного склона холмов Пресели. Это открытие поставило под сомнение предположение о том, что римляне не продвигались далеко вглубь Уэльса.

Результаты исследований будут опубликованы в журнале Antiqvvs, который выходит ежеквартально и посвящён археологии, древнему искусству и истории. Магн Максим также станет одним из героев будущей книги Меррони "Lives of the Roman Emperors: From Augustus to Romulus Augustulus" ("Жизнь римских императоров: от Августа до Ромула Августула").

Размеры форта составляют 180 на 150 метров. Он расположен на склоне, откуда открывается широкий обзор окружающей местности. По оценкам археологов, здесь могли размещаться около 500 военных. Это открытие также ставит под сомнение предположение о том, что местное кельтское население поддерживало мирные отношения с римскими захватчиками.

"Форт имеет характерную форму игральной карты с закруглёнными углами и перпендикулярной дорогой", – пояснил Меррони.

Среди уже найденных артефактов – необычное железное перо для письма, многочисленные обломки керамики, большое количество римской черепицы и значительные участки уплотнённых глиняных полов, характерных для римских военных объектов. На территории также сохранились колеи, оставленные повозками.

Геофизическое исследование подтвердило наличие прямоугольного здания в центре укрепленной территории и еще одного, более крупного прямоугольного сооружения непосредственно к югу от него.

"Такое расположение соответствует типичной схеме размещения штабного здания, ориентированного на восток, то есть "лицом к врагу", и дома командующего", – отметил исследователь.

В Израиле обнаружили хорошо сохранившуюся еврейскую ритуальную баню

Напомним, что в Израиле археологи обнаружили хорошо сохранившуюся еврейскую ритуальную баню, которой примерно 2000 лет. Сооружение весом около 25 тонн нашли во время раскопок в городе Кирьят-Гат на юге страны.

Находка датируется периодом Второго Храма. То есть эпохой, когда жил Иисус Христос. Сооружение представляет собой микву – специальный бассейн, который в иудейской традиции использовался для ритуального омовения.

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