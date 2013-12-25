В воскресенье проведут Автомайдан под Межигорьем - Батькивщина

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Власть перешла от угроз и провокаций к прямому террору. Именно поэтому Совет Всеукраинского объединения "Майдан" принял решение о проведении в воскресенье, 29 декабря, Народного вече "Солидарность против террора" на Майдане Незалежности», - говорится в сообщении.

Начало Вече - в 12.00.

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"Совет ВО "Майдан" призывает всех, кому небезразлична судьба нашей страны, кто не может мириться со звериным поведением банды при власти, которая убивает и калечит активистов Майдана и журналистов, оставить все свои дела и выйти на Майдан Незалежности в воскресенье в 12.00, чтобы продемонстрировать нашу солидарность в борьбе с террором", - сообщили в Совете.

Кроме того, Совет ВО "Майдан" в своем решении отмечает, что после Народного вече на Майдане Незалежности планируется выездной Автомайдан в Межигорье. Желающим участникам с транспортными средствами предлагается собираться на Европейской площади.