Социологи назвали электоральные предпочтения украинцев на президентских выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований “Социс” и социологической группой “Рейтинг”, которые были представлены на пресс-конференции в среду.

Так, по данным опроса, если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Кличко, то за действующего главу государства проголосовали бы 25,2%, за Кличко — 42,7%. При этом 19,6% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 12,5% не определились.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Яценюк, то за Януковича проголосовали бы 25,8%, за Яценюка — 35%. При этом 24,4% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 14,8% не определились.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Порошенко, то за Януковича проголосовали бы 25%, за Порошенко — 33%. При этом 25,7% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 16,3% не определились.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и экс-премьер Юлия Тимошенко, то за Януковича проголосовали бы 26,6%, за Тимошенко — 32,1%. При этом 25,8% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 15,5% не определились.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Янукович и Тягнибок, то за Януковича проголосовали бы 27,1%, за Тягнибока – 28,8%. При этом 27,6% не принимали бы участия во втором туре выборов, а 16,5% не определились.

“Если бы выборы состоялись сейчас, у действующего Президента шансов одержать победу было бы очень и очень мало. Они были довольно призрачными», - сказал на пресс-конференции генеральный директор Центра социальных и маркетинговых исследований “Социс” Николай Чурилов. Если бы выборы Президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то 20,2% поддержали бы Януковича, 18,6% - Кличко, 9,4% - Яценюка, 7,1% - Порошенко, 5,1% - Тягнибока, 4,5% - Симоненко, 0,9% - Медведчука. Других кандидатов поддержали бы 4,7% опрошенных, не принимали бы участия в выборах 14,7%, не определились — 14,9%. При этом, если бы Тимошенко смогла принять участие в выборах, то поддержка кандидатов выглядела бы следующим образом: Янукович — 20,1%, Тимошенко — 16,6%, Кличко — 16,2%, Порошенко — 5,7%, Симоненко — 4,5%, Тягнибок — 3,9%, Медведчук — 0,9%. Других кандидатов поддержали бы 3,6 опрошенных, не принимали бы участия в выборах 14,7%, не определились — 13,9%.

Опрос проводился 7-17 декабря этого года. Всего опрошено 3200 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8% .