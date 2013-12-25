Омбудсман будет контролировать дело об избиении журналистки Чорновол

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Как отмечается в сообщении, получив информацию об избиении журналистки, Лутковская поручила работникам своего Секретариата собрать все необходимые материалы и всесторонне изучить дело.

«В настоящее время Офис Уполномоченного совместно с представителями институтов гражданского общества в рамках открытого Уполномоченным производства продолжает собирать материалы и изучать детали событий прошлой ночи, а дело относительно избиения Чорновил находится на личном контроле Лутковской», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном автомобиле, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

По данным "Батькивщины", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.