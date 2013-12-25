Экс-министр внутренних дел, лидер движения “Третья украинская республика» Юрий Луценко уверен, что в январе Майдан получит новый импульс активности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Третьей украинской республики», об этом он сказал в эфире радио «Свобода».

«В жизни участников Майдана есть место для семейных и религиозных ценностей. В этом году их празднование состоится на Майдане. И я с семьей, и все лидеры оппозиции со своими семьями будут там. И на Новый год, и на Рождество. Надеюсь, сотни тысяч людей придут туда, чтобы встретить Новый год новой страны в правильном месте», - сказал Луценко, и пользуясь случаем, пригласил «всех, кто слышит», на Майдан.

«А уже после праздников начнется забастовка ради парализации власти прошлого. Это будет, в частности, и осада межигорской берлоги», - отметил он.

В то же время, отвечая на вопрос об определенном разочаровании людей тем, что, несмотря на такие массовые мирные выступления, власть все еще остается в своих креслах, Луценко напомнил, что сейчас отсутствуют юридические механизмы для смены власти.

«У нас много «героев» в социальных сетях, но они «зайцы» в своих поступках. Такие действительно имеют определенное разочарование, что победа не досталась уже. Однако те, кто хочет штурмовать Администрацию Президента и Кабмин, – пожалуйста, делайте это без меня. Потому что это кровь и введение чрезвычайного положения. Тем более, захватив помещение, невозможно захватить власть», - убежден политик.

Силовой сценарий, по его мнению, приведет к тому, что Майдан не только «потеряет лицо перед собственным народом, но и перед демократическим Западом. К тому же, можно сразу же потерять, по меньшей мере, пол-Украины. При таких условиях можно вообще потерять государство, которое станет даже не малорусским краем в руках Путина, а просто российской губернией».

Поэтому «нужно серьезно готовиться к проведению в январе всеукраинской забастовки», подчеркнул Луценко.