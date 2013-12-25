Янукович обещает выплатить зарплаты киевским бюджетникам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации Анатолием Голубченко и заместителем Киевского городского головы - секретарем Киевсовета Галиной Герегой. Во время встречи был обсужден вопрос выплат зарплаты работникам бюджетной сферы Киева.

«Мы выйдем из этой ситуации. Успокойте руководителей предприятий, кто занимается и несет ответственность за своевременные выплаты. Мы сделаем все, чтобы эти выплаты были сделаны своевременно. Несмотря на эти препятствия, которые есть, мы обязаны этот вопрос решить», - сказал Янукович.

По данным пресс-службы, после завершения встречи Герега подчеркнула, что на заседание Киевсовета 24 декабря было запланировано рассмотрение пяти очень важных социальных вопросов относительно изменений в бюджет и программы социально-экономического развития, которые касались выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, транспортникам, а также надбавки учителям и работникам медицинской отрасли.

«Не удалось нам провести эти вопросы потому, что представители от оппозиционных сил нам сорвали пленарное заседание. Я вынуждена была его закрыть. Мы рассмотрели только первый вопрос повестки дня», - сказала секретарь Киевсовета.

«Мы бьем тревогу и вынуждены были обратиться к Президенту Украины. Он очень оперативно отреагировал, за что мы ему благодарны, и сегодня состоялась встреча», - отметила она. «Во время встречи мы обсуждали вопрос, каким образом можно будет эти надбавки и заработные платы выплатить, потому что до этого дня мы именно такие бюджетные вопросы решали лишь принятием решения на сессии Киевского городского совета», - добавила Герега.

«Президент нас поддерживает, бесспорно, потому что киевляне не могут быть заложниками политической ситуации», - отметила секретарь Киевсовета.

По ее словам, каждая политическая сила имеет право на свои вкусы, но когда от этого страдают сотни тысяч киевлян, это несправедливо по отношению к ним. «Накануне праздников эти люди тех святых профессий, которые работают, которые воспитывают наше подрастающее поколение, - они не должны быть ограничены в своих правах. И Президент дал поручение Кабинету министров, премьер-министру, чтобы решить вопрос именно с этими социальными выплатами», - сообщила Герега.

«Как женщина, я хочу еще сказать, что не знаю, каким образом мне достучаться к политикам. И вчерашний день еще раз подтвердил, как мужчины относятся к женщинам. Я все же председательствовала на пленарном заседании, и какое давление именно от политиков, от мужчин я вчера выдержала», - сказала она. Герега подчеркнула, что это свидетельствует об отсутствии политической культуры.

В то же время Голубченко отметил, что срыв вчерашнего заседания Киевсовета стал причиной встречи с Президентом. «Мы проинициировали и попросили встретиться, и Президент настолько оперативно отреагировал, что дает нам возможность все же завершить решение этого очень важного вопроса», - сказал Голубченко.

«Я никогда не занимался большой политикой, в действительности всю свою жизнь занимался хозяйством. Я прекрасно понимаю, что сегодня для киевлян нужно давать тепло, горячую воду, холодную воду, вывозить мусор, дать им возможность проехать по городу, купить себе подарки на Новый год. Они сегодня не могут проехать. Мы как власть должны сделать все возможное, чтобы они нормально чувствовали себя в столице, в городе Киеве, где, в конце концов, работают Верховная Рада, все политики, Администрация Президента, Кабмин, вся власть. Мы ответственны перед киевлянами», - отметил первый заместитель председателя КГГА.

«Европейцы так себя не ведут. То, что делают политики, особенно такие, как партия «Свобода», партия «УДАР», партия «Батькивщина» - они вообще забыли, для чего они существуют как политики. Они не условия создают для людей, а создают условия для захвата власти. Все делают - чем хуже, тем лучше. Я бы к ним обратился - дайте, пожалуйста, киевлянам нормально жить, дайте нам управлять хозяйством, позвольте нам создать условия для киевлян, для столицы», - сказал Голубченко.

«Президент принял нас, услышал и дал соответствующие поручения. Мы, выйдя из Администрации, поедем решать все эти вопросы. Безусловно, проще всего было бы принять вчера на сессии решения, но теперь нам нужно идти другим путем. Он длиннее, он сложнее, требует некоторых решений на Кабинете министров. Потому я извиняюсь перед киевлянами, но точно будет задержка по выплатам, и ни сегодня, ни завтра мы не сможем этого сделать. Под угрозой этот вопрос», - сказал первый заместитель председателя КГГА. Он сообщил, что благодаря поручениям Президента власть не допустит невыплат киевлянам.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Герега закрыла сессию Киевсовета через 10 минут после открытия. В зал в здании Соломенской райгосадминистрации, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов от “Свободы” и “Батькивщины” и потребовали объяснить, почему их не пускали на заседание. Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. Они успели лишь принять за основу эту повестку.

Герега заявила, что из-за срыва сессии Киевсовета бюджетники города (медики и педагоги) не смогут получить муниципальные надбавки за последние месяцы этого года, а работникам “Киевпасстранса” не будет выплачен долг по зарплате.