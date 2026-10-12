НАТО представило пошаговый план действий на случай нападения России

Сама концепция получила название "Инициатива по сдерживанию на восточном фланге".

В НАТОуже есть четкий сценарий действий на случай, если Москва решится напасть на кого-то из членов Альянса. Детали плана раскрыл верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич во время форума по безопасности в Варшаве, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Гринкевича, план состоит из нескольких шагов. Сначала войска Альянса должны остановить первый удар. Если же Россия продолжит агрессию, ее лишат возможности управлять своими войсками и снабжать их всем необходимым.

Главная задача заключается в том, чтобы остановить вторжение еще на старте. Так в НАТО хотят не допустить, чтобы конфликт перерос в масштабную обычную или даже ядерную войну, как говорится в материале.

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Сама концепция получила название "Инициатива по сдерживанию на восточном фланге".

Одна из ключевых идей плана предусматривает создание большой так называемой "автономной зоны". Там российское наступление будут сдерживать беспилотники и наземные роботизированные системы. Благодаря этому Альянс рассчитывает избежать больших потерь среди своих военных, пишет издание.

Кроме того, НАТО не исключает ударов ракетами большой дальности по российским командным пунктам и системам противовоздушной обороны. По имеющимся данным, среди возможных целей – объекты в Калининградской области, недалеко от Санкт-Петербурга и на территории Беларуси.

Ожидается, что такие удары ослабят контроль России над небом. Это откроет сухопутным силам Альянса путь к контрнаступлению. В плане, как отмечает WSJ, фигурирует V корпус армии США, который будет действовать вместе с другими подразделениями НАТО.

Отдельная роль отведена авиации. Самолеты Альянса должны наносить удары по российским подкреплениям еще тогда, когда те будут двигаться к линии фронта, а также поражать другие военные объекты в тылу врага, рассказывает издание.

Согласовывать все эти действия должен так называемый "цифровой каркас". Речь идет об облачной системе, через которую армии стран-союзниц смогут быстро обмениваться засекреченными данными о целях. Это должно ускорить передачу информации и помочь различным подразделениям действовать слаженно.

Как пишет WSJ, отдельные части этой сети уже испытали на Ближнем Востоке во время военной кампании США против Ирана. Полученный опыт могут использовать, чтобы наладить взаимодействие союзных войск в случае большой войны.

Масштабные ядерные учения

Напомним, что с 13 по 23 октября в Италии пройдут ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon, в которых примут участие 17 стран-союзниц. Как сообщало Politico, накануне маневров Альянс пытается убедить Москву, что они не представляют угрозы, ведь боевое ядерное оружие во время учений использоваться не будет.

Как напоминает издание, после предыдущих учений НАТО Москва направила альянсу письмо с угрозами нанести удары по территории союзников и упоминанием о возможности применения ядерного арсенала.

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