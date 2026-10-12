Samsung прекратила поддержку популярных смартфонов: что важно знать владельцам

Эти устройства не будут обновлены до свежей One UI 9 (Android 17) и не будут получать обновления безопасности.

Samsung скорректировала график программных обновлений на октябрь 2026. Из списка моделей, для которых предусмотрены ежеквартальные обновления, неожиданно исчезли две популярные модели смартфонов, пишет CHIP.de.

Производитель больше не будет выпускать обновления для Galaxy A04s и Galaxy A23 5G. Оба телефона вышли в 2022 году, и теперь их владельцам cтоит учитывать потенциальные риски, связанные с прекращением программной поддержки.

Прекращение поддержки не означает, что смартфоны сразу станут бесполезными. Владельцы по-прежнему смогут звонить, отправлять сообщения, пользоваться интернетом и общаться в соцсетях. Большинство установленных приложений также продолжит работать. Однако обнаруженные в будущем уязвимости больше не будут закрываться официальными обновлениями.

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Это особенно важно для пользователей, которые хранят на устройстве личные данные или используют его для банковских операций, электронной почты и мессенджеров. Если продолжать пользоваться Galaxy A04s и Galaxy A23 5G, рекомендуется установить все доступные обновления приложений, использовать сложные пароли для разных аккаунтов и включить двухфакторную аутентификацию.

В качестве возможных альтернатив можно рассмотреть Samsung Galaxy A26, Galaxy A27, Galaxy A07s и Galaxy A08. При выборе нового смартфона важно учитывать не только характеристики и стоимость, но и заявленный производителем срок поддержки.

Ранее появилась информация, что Samsung начала убирать кабель из комплекта бюджетных смартфонов. Теперь покупатель получит только сам телефон, документацию и "скрепку" для извлечения SIM-карты.

Бюджетные смартфоны стоимостью до $200 уже в следующем году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть с прилавков. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем ИИ, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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