В Киеве раздались взрывы ещё до объявления воздушной тревоги

По имеющимся данным, уже прогремело 6 взрывов.

В понедельник, 12 октября, в Киеве прогремели взрывы. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено в 23:54: в Воздушных силах Украины сообщили, что во время атаки на столицу были обнаружены баллистические цели, причины устанавливаются:

"Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на Киев. Информации о запусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются".

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Обновлено в 22:48: Кличко подтвердил, что произошло попадание в объект транспортной инфраструктуры.

"В Днепровском районе ракета попала в объект транспортной инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место", – говорится в его сообщении.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!", – говорится в его сообщении.

По имеющимся данным, воздушная тревога до этого не объявлялась. Уже прогремело 6 взрывов.

Как пишут мониторы, цели очень плохо фиксируются. Не исключено, что отсутствие нормальной фиксации вражеских целей может быть связано с угрозами США прекратить предоставлять Украине разведывательные данные.

Еще одной из версий, почему вражеские цели не были вовремя замечены, наблюдатели называют плохие погодные условия.

Внештатный советник президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей Бескрестнов (Флеш) отметил в Telegram, что это уже не первый случай, когда российские цели не фиксируются.

"Друзья, это уже не первый раз, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами наших партнеров. Есть определенные нюансы. Не стоит делать выводы преждевременно", – написал он.

Атаки РФ на Киев: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранеероссийский беспилотник попал в Дарницком районе Киева в 25-этажный жилой дом. Кличко добавил, что БПЛА попал на уровне 12–16 этажей. Во дворе дома горели автомобили. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара "Шахедом" по многоэтажке в Киеве погибли два человека, ещё 11 человек получили ранения.

Также мы писали, что, по данным Axios, во время восьмичасовых переговоров в Майами в пятницу представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер угрожали, что Трамп может прекратить передачу разведданных Украине, если она продолжит игнорировать просьбы президента США прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые непосредственно затронули американских потребителей. В то же время официальный представитель США опроверг наличие такого угрозы. Он добавил, что Уиткофф и Кушнер сообщили украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные.

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