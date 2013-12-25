Журналистка Татьяна Чорновил рассказала, как ее молча били двое мужчин (видео)

По ее словам, она пыталась убежать, но ее догнали и начали бить по голове. При этом нападавшие ничего не говорили. Как минимум их было двое, кто они, журналистка не знает.

Как сообщал УНИАН, избили журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Черновол.

На своей странице в Facebook Мустафа Найем написал, что у Татьяны сотрясение мозга и что ей зашивают лицо. "Татьяну подрезали на джипе, вытянули из машины и избили. Сейчас Татьяну повезли на рентген. Сама передвигаться она не в состоянии", - написал он. Около 3.00 Найем обновил информацию: "По словам Татьяны Черновол, она поворачивала к себе в село Гора, когда заметила за собой слежку. Она резко повернула назад в Борисполь. Но машина начала ее прижимать. После чего ее машину несколько раз ударили кузовом. Она остановилась. Из машины выбежали двое, разбили стекло. Она выскочила из машины и попыталась бежать. Ее догнали и били. Били двое мужчин".