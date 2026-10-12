Ни капли российского дизеля: танкер, направлявшийся в США, привез совсем другой груз

Ранее Трамп заявил о достижении договоренности с РФ о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Танкер, который, как считалось, доставляет в США российский дизель, на самом деле привез удобрения. Об этом сообщила компания по мониторингу перевозок сырой нефти и нефтепродуктов TankerTrackers.com.

"Танкер MINERVA ZEN (9410909) не перевозит российское дизельное топливо. Он доставляет КАС (карбамидо-аммиачную смесь) – жидкое азотное удобрение", – написала компания в сети X.

Карбамидо-аммиачную смесь применяют в сельском хозяйстве для обеспечения растений необходимыми питательными веществами. В ее состав входят карбамид (мочевина), аммиачная селитра и вода.

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Как говорят в TankerTrackers, импорт КАС в США разрешен, несмотря на введенный в марте 2022 года запрет на импорт углеводородов.

Импортером выступает компания EuroChem North America. Это североамериканское подразделение EuroChem Group AG, одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений.

Поставки дизельного топлива из России – главное

Накануне Дональд Трамп сообщил о договоренности с Путиным относительно поставок российского дизельного топлива. Сначала Россия должна поставить 300 тысяч тонн топлива в ближайшее время. В дальнейшем объем поставок планируется увеличить еще на 500 тысяч тонн, а впоследствии – до одного миллиона тонн.

Соглашение вызвало возмущение в Украине и среди некоторых западных политиков.

Группа американских сенаторов от обеих партий призвала президента США отменить разрешение на импорт российского дизельного топлива. Они обвинили администрацию Трампа в нарушении федерального законодательства и финансовой поддержке Москвы.

Стоит отметить, что на самом деле российские поставки обеспечат Кремлю лишь ограниченные дополнительные доходы.

По оценке директора европейского направления консалтинговой компании Eurasia Group Александра Коляндра, если бы Россия экспортировала 3 млн тонн дизельного топлива ежемесячно, за полгода экспортеры заработали бы примерно на 1,2 млрд долларов больше, чем при нынешних ограничениях.

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