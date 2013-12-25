Под Борисполем неизвестные избили журналистку Татьяну Чорновил (обновлено, фото)

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской обл. инцидент произошел сегодня ночью около 1.30.

По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном авто, когда ее внезапно «подрезал» неизвестный автомобиль из которого вышло несколько мужчин.

Неизвестные вытащили Чорновил из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Журналистка вызвала милицию. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

У потерпевшей травмировано лицо.

Данное событие зафиксировано и будет открыто уголовное производство с внесением в единый госреестр досудебных расследований.

На своей странице в Facebook Мустафа Найем написал, что у Татьяны сотрясение мозга и что ей зашивают лицо.

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"Татьяну подрезали на джипе, вытянули из машины и избили. Сейчас Татьяну повезли на рентген. Сама передвигаться она не в состоянии", - написал он.

Около 3.00 Найем обновил информацию: "По словам Татьяны Черновол, она поворачивала к себе в село Гора, когда заметила за собой слежку. Она резко повернула назад в Борисполь. Но машина начала ее прижимать. После чего ее машину несколько раз ударили кузовом. Она остановилась. Из машины выбежали двое, разбили стекло. Она выскочила из машины и попыталась бежать. Ее догнали и били. Били двое мужчин".