Стало известно, как будут работать банки и почта на новогодние праздники

Большие банки на Новый год будут работать в обычном режиме. А значит без лишней надобности снимать заранее всю наличность спешить не стоит, сообщает ТСН.

К тому же, бесперебойно будут работать и банкоматы таких учреждений, уверяют банкиры.

"Банкоматная сеть работает в штатном режиме, пожалуйста, в любое время суток, в любой день, будь то праздничный или выходной, эта система работает", - заявил директор киевского представительства коммерческого банка Сергей Волков.

Не повлияют праздники и на безналичные расчеты, и на другие финансовые операции. "Кроме того, работают терминалы самообслуживания, работают в штатном режиме зоны самообслуживания - они доступны до выполнения полного спектра банковских операций", - добавил Волков.

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Не спешат снимать все деньги с банковских карточек и сами украинцы. Большинство опрошенных "Сніданком" людей не ожидают проблем с работой банкоматов. Люди уверены, что деньги там всегда найдутся.

Согласно распоряжению Кабинета министров, большинство государственных учреждений и организаций на новогодние праздники с 1-го по 7-е января включительно будут отдыхать.

В то же время Укрпочта, Казначейская служба и Пенсионный фонд будут иметь только два выходных - 1-го и 7-го января. 31 декабря для этих учреждений предусмотрен сокращенный рабочий день. Традиционно, круглосуточно во все праздничные дни будут работать скорая помощь, травматологические пункты и пункты милиции.