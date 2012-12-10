В новогоднюю ночь транспорт в Киеве будет работать дольше

В Киеве работа метрополитена, а также наземного общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента общественных коммуникаций Марину Хонду.

«На сегодняшний день все службы, задействованные в организации празднования Новогодней ночи, работают над обеспечением проведения праздника на высоком уровне. Управление транспорта уже подготовило проект распоряжения об организации движения пассажирских перевозок, в котором предусматривается продлить работу метрополитена на 3 часа 30 минут и организовать автобусные, троллейбусные перевозки до 4.30 утра», – проинформировала М.Хонда во время расширенного заседания коллегии КГГА.

При этом в горадминистрации отметили, что в среднем около 100 тыс. людей встречают Новый год на Майдане Незалежности, поэтому надлежащая организация перевозок в ночное время крайне важна.