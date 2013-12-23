Главное за день: обзор топ-новостей

На Новый год в Украине будет плюсовая температура

На Новый год украинцев ожидает теплая погода. Согласно информации Гидрометцентра, на юго-востоке Украины будет плюсовая температура, возможны дожди, а на остальной территории страны ожидаются снег и легкий мороз.

Алехина из группы Pussy Riot вышла на свободу

Участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина, осужденные на два года заключения за хулиганство в храме Христа Спасителя, попали под президентскую амнистию.

Валенса: Янукович хитрый, он хорошо "играет" с Россией и ЕС

Первый Президент посткоммунистической Польши Лех Валенса похвалил Президента Украины Виктора Януковича за "хорошую игру" с Европейским Союзом и Российской Федерацией.

"Президент (Украины Виктор Янукович) хорошо играет: вытягивает, что можно, от России, но все равно знает, что будет в Европе", - сказал Валенса.

Около 2,5 тысяч человек продолжают акцию протеста на Майдане

На столичном Майдане Независимости сегодня утром находилось около 2,5 тыс. митингующих. Ночь на Майдане прошла спокойно. Протестующие сменили ночную смену и готовились к очередному дню: разжигали костры, готовили кофе и чай.

Также сегодня активисты Евромайдана пикетировали Окружной административный суд Киева в знак поддержки административного иска нардепа Юрия Деревянко к министру внутренних дел Украины Виталия Захарченко о признании незаконной бездеятельности субъекта властных полномочий.

Кроме того, народные депутаты от «Батькивщины» Андрей Кожемякин, Виталий Ярема, Геннадий Москаль и депутат от УДАРа Николай Паламарчук зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общей структуре и численности Министерства внутренних дел Украины" ( № 3784), которым фактически предполагается вдвое сократить численность МВД за счет "Беркута".

Сегодня же в 15.30 народный депутат Андрей Парубий собирал всех желающих с Майдана, чтобы убрать в Мариинском парке, из которого уехали участники Антимайдана, и где осталось много мусора.

Оппозиция собралась продолжить аренду Дома профсоюзов еще на месяц - народный депутат от "Батькивщины", комендант Дома профсоюзов Степан Кубив уже подготовил соответствующие документы.

Вместе с тем, черкасский Евромайдан отказывается от ежедневного режима, потому что "Черкасская область спит". По мнению организаторов, 100-300 человек, ежедневно собирающихся в Черкассах на Евромайдан не то количество, на которое власть может обратить внимание.

Янукович окончательно "амнистировал" евромайдановцев

Президент Виктор Янукович подписал закон «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний».

Азаров завтра отправится в Москву

Во вторник, 24 декабря, в Москве премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в заседании высшего органа управления Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана - Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, а также, возможно , встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

У Медведева рассказали, о чем он завтра будет говорить с Азаровым

Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи во вторник в Москве обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также крупные российско - украинские проекты.

Россия озвучила гарантии неподписания Украиной Соглашения с ЕС через три месяца

Россия всегда сможет требовать возврата займа в 15 млрд долларов от правительства Украины - предоставление этих средств оформлено по жесткими юридическим процедурам, заявили в правительстве РФ.

Украина разместила евробонды на 3 млрд долл.. на 2 года по ставке купона 5%

Украина 20 декабря 2013 выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. . со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5 %, сообщает информационное агентство Cbonds .

По информации агентства, бумаги были проданы по цене 100 % от номинала с доходностью 5%. Организатором размещения выступил « ВТБ Капитал». Как сообщается, частное размещение облигаций номиналом 200 тыс. долл. . проведено на Ирландской фондовой бирже. Дата начала начисления купона установлена ​​24 декабря, выплата купона будет проводиться дважды в год. Погашение облигаций запланировано на 20 декабря 2015 года.

Фюле: Угроза банкротства Украины не связана с Соглашением об ассоциации

Угроза финансового банкротства Украины никак не связана с Соглашением об ассоциации, а ЕС и дальше готов помочь Украине финансово, но только с реализацией соглашения об ассоциации после его подписания

Донецкий губернатор предлагает подписать политическую ассоциацию с ЕС без ЗСТ

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий считает оптимальным для Украины в ситуации, сложившейся сегодня, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом без зоны свободной торговли

Герега подписала распоряжение о созыве 24 декабря заседание Киевсовета

Сегодня заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Галина Герега подписала распоряжение о созыве 24 декабря пленарного заседания сессии Киевсовета с целью срочного рассмотрения неотложных вопросов обеспечения жизнедеятельности столицы.

Украинский фильм "Параджанов" не получит Оскар

Украинский фильм Елены Фетисовой и Сержа Аведикяна "Параджанов" не вошел в шорт-лист номинантов на соискание премии.

«Укроборонпром» намерен вывести танк Т-64 на международный рынок

Танк Т -64 полностью разработан на территории современной Украины, и ранее за границу не поставлялся.

«Реализация проекта по Т-64 должна открыть новую страницу в истории как «Укроборонсервиса», так и в целом «Укроборонпрома». Есть уверенность в успехе этого продукта, который превосходит многие аналоги по критерию « цена - качество», - заявил директор «Укроборонсервиса» Сергей Микитюк.

Суд вернул звание милиционеру, который изнасиловал дубинкой задержанного (видео )

Сегодня, 23 декабря, Апелляционный суд Донецкой области вернул звание лейтенанта экс-участковому инспектору Петровского районного отделения милиции города Донецка Руслану Сутковому, который был приговорен к 10 годам за изнасилование дубинкой задержанного.

Милиция закрыла дело против солистки Национальной оперы Абдуллиной

Шевченковское райуправление милиции Киева закрыло уголовное производство, открытое против солистки Национальной оперы Екатерины Абдуллиной за некорректные высказывания. «Производство закрыли в конце ноября», - отметила пресс-офицер милиции Шевченковского района Наталья Калиновская.