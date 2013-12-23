Около 2,5 тысяч человек продолжают акцию протеста на Майдане

На столичном Майдане Незалежности находятся сегодня утром около 2,5 тыс. митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, ночь на Майдане прошла спокойно. Протестующие сменили ночную смену и готовятся к очередному дню: разжигают костры, готовят кофе и чай.

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Этой ночью на Майдане начали демонтировать сцену для установки новой. Планируется, что новая сцена заработает уже сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря участники Народного вече на Майдане приняли резолюцию о создании Народного объединения «Майдан» для борьбы с действующей властью. Они также избрали совет и его сопредседателей. Сопредседателями стали Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.