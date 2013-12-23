Валенса: Янукович хитрый, он хорошо "играет" с Россией и ЕС

Первый Президент посткоммунистической Польши Лех Валенса похвалил Президента Украины Виктора Януковича за "хорошую игру" с Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Валенса сказал в эфире польского телеканала TVN24.

"Президент (Украины Виктор Янукович) хорошо играет: вытягивает, что можно, из России, и все равно знает, что будет в Европе", - сказал Валенса.

По его словам, Янукович видит, что Евросоюз на данном этапе не может "заполнить нишу неудовлетворенной России", и поэтому договаривается с россиянами. "Он очень хитрый", - считает Валенса.

Читайте также: Янукович примет участие в Высшем евразийском совете в Москве - МИД РФ

Он также положительно оценил создание народного объединения "Майдан", провозглашенное 22 декабря в Киеве на Майдане.

В то же время, по его словам, сейчас необходимо выделить из протестующих наиболее активных людей. "Пока еще это только вече, а на вече не решаются проблемы", - сказал Валенса.