Фюле: Угроза банкротства Украины не связана с Соглашением об ассоциации

Об этом заявил еврокомиссар по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле в эфире передачи Otázky Václava Moravce на чешском телевидении ČT24.

ЕС готов помочь Украине финансово, но лишь с реализацией соглашения об ассоциации после его подписания. Он также не считает его «мертвым», однако решительно отвергает возможность повторного открытия переговоров по ней, как того требует Киев, сообщает Тиждень.

«Здесь игнорируются две вещи: ЕС с 1991 года был крупнейшим донором финансовой помощи Киеву. ЕС выделил около € 3,3 млрд в виде подарка, а около € 10,5 млрд занял Украине при благоприятных условиях», отметил еврокомиссар в ответ на заявления критиков о скупости ЕС к Киеву и заверил, что после подписания соглашения об ассоциации ЕС будет "конечно еще более благоприятным".

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По мнению еврокомиссара, угроза финансового банкротства Украины никак не связана с Соглашением об ассоциации. Киев мог взять кредит у Международного валютного фонда (МВФ), или найти деньги где-либо. Но покупка Россией украинских облигаций на $ 15 млрд. долларов, по мнению Фюле, не является «ничем иным, как форма кредита», но с более высокой процентной ставкой, чем в МВФ.

Он также опроверг заявления о торгах между Брюсселем и Москвой по Киеву: «Это не торги о том, кто даст больше», - заявил Фюле, а по украинскому руководству отметил, что «игра не о том, какой из стульев выбрать, но, возможно , о том, как долго сможем усидеть на обоих ».